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В Челябинске на припаркованный автомобиль упала металлоконструкция
04.05.2018 г. 15:07
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
В Челябинске сильный ветер уронил металлоконструкцию на автомобиль и рекламный щит на проезжую часть.
В соцсетях появились фото последствий непогоды в столице Южного Урала. В пятницу, 4 мая, отдельные порывы ветра достигали 20 м/с. По данным группы «На дорогах Челябинска», на территории базы по улице Линейной на автомобиль Mazda упала металлоконструкция, повредив часть машины.
Фото: На дорогах Челябинска / vk.com
А на пересечении Героев Танкограда и Северного луча на проезжую часть рухнул рекламный щит. Фотографию с места происшествия очевидцы выложили в группу «Регион-74 | Челябинск». По предварительным данным, никто не пострадал.
Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com
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