В Челябинске на припаркованный автомобиль упала металлоконструкция

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

В Челябинске сильный ветер уронил металлоконструкцию на автомобиль и рекламный щит на проезжую часть.

В соцсетях появились фото последствий непогоды в столице Южного Урала. В пятницу, 4 мая, отдельные порывы ветра достигали 20 м/с. По данным группы «На дорогах Челябинска», на территории базы по улице Линейной на автомобиль Mazda упала металлоконструкция, повредив часть машины.

Фото: На дорогах Челябинска / vk.com

А на пересечении Героев Танкограда и Северного луча на проезжую часть рухнул рекламный щит. Фотографию с места происшествия очевидцы выложили в группу «Регион-74 | Челябинск». По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

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