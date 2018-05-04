В центре Челябинска закрылся крупный магазин Adidas

В торговом комплексе «Алое Поле» прекратил работу большой дисконт-центр Adidas.

Причины закрытия магазина не разглашаются. Как сообщает портал Chel.ru, компания уже четыре года подряд сокращает присутствие в России. Причинами этого эксперты называют санкции и слабую экономическую ситуацию, а также ориентацию Adidas на развитие продаж через интернет.

В августе 2017 года в компании приняли решение о закрытии в России 160 магазинов. В Челябинске после ликвидации фирменной точки Adidas на площади Революции и дисконт-центра в ТЦ «Алое Поле» осталось семь торговых объектов этой марки.

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