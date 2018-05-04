Челябинск
- 63.2012р. - 0.2848
- 75.6392р. - 0.4869
Разбор полетов
Персонально ваш
В центре Челябинска закрылся крупный магазин Adidas
04.05.2018 г. 15:07
В торговом комплексе «Алое Поле» прекратил работу большой дисконт-центр Adidas.
Причины закрытия магазина не разглашаются. Как сообщает портал Chel.ru, компания уже четыре года подряд сокращает присутствие в России. Причинами этого эксперты называют санкции и слабую экономическую ситуацию, а также ориентацию Adidas на развитие продаж через интернет.
В августе 2017 года в компании приняли решение о закрытии в России 160 магазинов. В Челябинске после ликвидации фирменной точки Adidas на площади Революции и дисконт-центра в ТЦ «Алое Поле» осталось семь торговых объектов этой марки.
Новости на эту тему
- 11.04.2018 г. Хоккеист из Челябинска купил у Ильи Ковальчука BMW, подаренный за победу на Олимпиаде
- 03.04.2018 г. Полиция попросила челябинцев не нарушать порядок во время чемпионатов мира по танцам и хоккею
- 29.03.2018 г. Матчи юниорского ЧМ в Челябинске будут проходить утром и днем, если «Трактор» выйдет в финал Кубка Гагарина
- 29.03.2018 г. К юниорскому чемпионату мира по хоккею выпустят 5 тыс. почтовых открыток с талисманом турнира
- 28.03.2018 г. Чемпионат мира по танцам перенесут в ДС «Юность» из-за выхода «Трактора» в полуфинал Кубка Гагарина