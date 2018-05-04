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«Конар» подозревают в участии в 15-миллиардном картельном сговоре
04.05.2018 г. 13:11
Тюменское управление ФАС направило в прокуратуру материалы дела о картельном сговоре АО «Конар» и ООО НПО «Фундаментстройаркос» на торгах «Транснефти».
Двух производителей термостабилизаторов грунта подозревают в завышении цен во время конкурсов с 2012 по 2016 год. Предприятия принимали участие в закрытых закупках в интересах компаний, входящих в структуру «Транснефти». До 2015 года на торгах побеждал «Конар». В 2016-м в борьбу за контракты вступило ООО НПО «Полюс», однако компания не сумела выиграть. Тогда она обратилась с заявлением к антимонопольщикам.
Выяснилось, что «Конар» не собирался самостоятельно изготавливать термостабилизаторы грунта. После победы на торгах предприятие заключало договор с ООО НПО «Фундаментстройаркос», на базе которого и производилось оборудование. Совокупный доход компаний превысил 15 млрд рублей, сообщили в пресс-службе управления ФАС по Тюменской области.
Фото с сайта pronedra.ru
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