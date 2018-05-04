Региональные власти ищут способ обеспечить видеоконтроль на гостевых маршрутах в Челябинске

Фото с сайта golos-buryatyi.ru

Чиновники в правительстве Челябинской области решают, каким образом можно законно выкупить «спящие» камеры «Ростелекома».

Оборудование фирмы установлено на стратегических и «гостевых» рубежах. Информация с этих камер необходима для работы органов правопорядка. Однако объявить конкурс для приобретения видеосистем, установленных на определенных маршрутах, не позволяет антимонопольное законодательство.

Возможности областного бюджета ограничены, поэтому идет поиск наиболее эффективного и рационального законного решения этой проблемы, сообщил Znak.com министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. По его словам, сейчас прорабатывается правовой механизм, который должен позволить властям обеспечить контроль над стратегическими маршрутами. «В любом случае это будет конкурсная (конкурентная) процедура», — отметил Евгений Савченко.

В начале 2018 года стало известно, что фиксировать нарушения ПДД на Южном Урале будет не «Ростелеком», который три года назад установил в регионе камеры, а нижегородская компания «Аэль-РТС Инжиниринг». После этого в правительстве области неоднократно обсуждали вопрос выкупа оборудования «Ростелекома». «Сумма при этом озвучивалась баснословная — в районе 600 млн рублей», — рассказал изданию анонимный источник.

Компания «Аэль-РТС Инжиниринг» установила камеры в местах, которые ей порекомендовали в ГИБДД. Если бы в условиях конкурса прописали уже существующие точки «Ростелекома», УФАС бы обвинило заказчика в нарушении антимонопольного законодательства. В итоге на некоторых стратегически важных маршрутах видеонаблюдение не ведется.

Фото с сайта golos-buryatyi.ru

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