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В Челябинске «Бессмертный полк» пройдет по проспекту Ленина под песни военных лет
04.05.2018 г. 12:40
Фото с сайта gubernator74.ru
В День Победы шествие участников акции «Бессмертный полк» пройдет под песни военных лет.
Музыка впервые будет сопровождать движение. Для этого отобраны около полусотни музыкальных композиций 1940-х годов, в числе которых песни Шульженко, Бернеса, Утесова.
Колонна «Бессмертного полка» пройдет 9 мая от ЮУрГУ по проспекту Ленина и улице Кирова к мемориалу «Вечный огонь» на аллее Славы. В День Победы песни военных лет также будут звучать по радио на Кировке, в сквере у фонтана за площадью Революции, в парке имени Ю.А. Гагарина и в горсаду имени А.С. Пушкина.
Фото с сайта gubernator74.ru
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