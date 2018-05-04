В Челябинске «Бессмертный полк» пройдет по проспекту Ленина под песни военных лет

Фото с сайта gubernator74.ru

В День Победы шествие участников акции «Бессмертный полк» пройдет под песни военных лет.

Музыка впервые будет сопровождать движение. Для этого отобраны около полусотни музыкальных композиций 1940-х годов, в числе которых песни Шульженко, Бернеса, Утесова.

Колонна «Бессмертного полка» пройдет 9 мая от ЮУрГУ по проспекту Ленина и улице Кирова к мемориалу «Вечный огонь» на аллее Славы. В День Победы песни военных лет также будут звучать по радио на Кировке, в сквере у фонтана за площадью Революции, в парке имени Ю.А. Гагарина и в горсаду имени А.С. Пушкина.

Фото с сайта gubernator74.ru

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