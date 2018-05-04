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В Челябинске осудили 26-летнего рецидивиста, избившего полицейского
04.05.2018 г. 12:37
Фото с сайта 74.мвд.рф
Жителя Челябинска осудили за применение насилия в отношении представителя власти.
В момент совершения преступления неоднократно судимый 26-летний челябинец уже был под следствием. Он находился в областной психоневрологической больнице №1. Во время психиатрической экспертизы мужчина несколько раз ударил полицейского по лицу. Сотрудник правоохранительных органов получил ссадину и кровоподтек.
С учетом ранее совершенных преступлений суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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