Директора фирмы «Родничок» за мошенничество с деньгами дольщиков отправили в колонию на четыре года

Фото с сайта 74.мвд.рф

Жительницу Челябинска, от действий которой пострадали 17 дольщиков, признали виновной в мошенничестве.

Суд установил, что в 2007 году женщина учредила фирму «Строительно-хозяйственный комплекс «Родничок». Затем челябинка начала заключать договоры с дольщиками о приобретении ими квартир в доме по улице Островского. Однако разрешения на строительство объекта у ее компании не было. Директор фирмы планировала построить здание на месте ветхо-аварийных домов, которые не подлежали сносу.

Дольщики вложили в объект от 180 тыс. до 2 млн рублей, но квартиры так и не получили. Общий ущерб составил более 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе Курчатовского районного суда. После признания фирмы банкротом 15 дольщикам вернули деньги. Еще двое потерпевших ждут, когда директор фирмы возместит им ущерб в размере 550 тыс. рублей. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что челябинка является инвалидом, и отправил ее в колонию общего режима на четыре года.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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