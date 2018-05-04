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На ЧТЗ рабочие с помощью настоящего танка воссоздали фотографию 1943 года
04.05.2018 г. 12:33
Фото: Пресс-служба ЧТЗ
9 мая в Челябинске на выставке представят точную копию фотографии военных лет, сделанную в 2018 году.
На фотографии изображены конструкторы и испытатели техники, которые работают на заводском полигоне с опытным образцом танка «Иосиф Сталин». Идея переснять исторический снимок возникла у заводчан в ходе участия в проекте «Живая Победа. История войны в лицах». В роли персонажей фото выступили члены совета молодежи ЧТЗ. Их одели в костюмы 1940-х годов и расставили на башне танка ИС-3, который ежегодно принимает участие в параде Победы в Челябинске.
Воссозданный снимок будет представлен на фотовыставке «Живая Победа», которая откроется в столице Южного Урала 9 мая, сообщили в пресс-службе ЧТЗ.
Фото: Пресс-служба ЧТЗ
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