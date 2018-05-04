В Челябинской области назначен новый начальник полиции

Фото с сайта 74.мвд.рф

Владимир Путин назначил Сергея Богдановского новым начальником полиции Челябинской области.

Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Начальником полиции стал Сергей Богдановский, который до этого занимал должность руководителя областного управления уголовного розыска.

Ранее пост занимал Игорь Иванов. Осенью 2017 года он возглавил региональное управление МВД по Кемеровской области. Тогда врио начальника полиции назначили Ивана Костенко.

Сергей Богдановский родился в 1974 году в Карталинском районе. В органах внутренних дел служит с 1993-го. С 2006 по 2013-й возглавлял отдел МВД по Еткульскому району. С 2013 по 2015 год был начальником межмуниципального отдела МВД «Верхнеуральский». С июня 2015 года занимал должность руководителя управления МВД по Магнитогорску, а с осени 2017-го — руководителя областного управления уголовного розыска.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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