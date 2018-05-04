В Челябинске маршрутная «Газель» столкнулась с автобусом ПАЗ. Есть пострадавшие

Фото с сайта vk.com/chelgai74

На улице Машиностроителей произошло ДТП с участием маршрутного такси и заказного автобуса.

Все случилось утром в пятницу, 4 мая. На улице Машиностроителей в районе выезда на Копейское шоссе 56-летний водитель автобуса ПАЗ остановился пропустить пешехода. В это время сзади в автобус въехала «газель» под управлением 57-летнего мужчины.

По свидетельствам очевидцев, на место ДТП прибыли две машины скорой помощи и реанимобиль. Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения городского ГИБДД, обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняется.

Фото с сайта vk.com/chelgai74

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