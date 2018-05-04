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В Челябинске эвакуировали здание Законодательного собрания
04.05.2018 г. 08:56
В Законодательном собрании Челябинской области утром в пятницу, 4 мая, прошла эвакуация.
По предварительной информации, в здании сработала пожарная сигнализация. Сотрудники организованно покинули здание.
Как сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в пресс-службе областного ГУ МЧС, пожарно-спасательные подразделения на место происшествия не выезжали.
Ранее, 24 апреля, в Челябинске в связи с учениями МЧС по пожарной безопасности было эвакуировано правительственное здание по адресу проспект Ленина, 57.
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