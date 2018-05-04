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В центре Челябинска ограничили движение до 10 мая
04.05.2018 г. 08:21
Фото с сайта www.vzsar.ru
Возле челябинского цирка на неделю перекрыли дорогу.
Движение ограничили на участке улицы Береговой, расположенной параллельно Кирова. Водители не смогут проехать от набережной реки Миасс до перекрестка между ТК «Набережный» и цирком. Движение будет закрыто до восьми часов утра 10 мая.
Причина — работы по строительству коллектора водоотведения, сообщили в пресс-службе мэрии. Скорее всего, на участке будут прокладывать коммуникации для конгресс-холла, который строят к саммитам ШОС и БРИКС.
Фото с сайта www.vzsar.ru
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