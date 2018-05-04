В преддверии Дня Победы челябинцам бесплатно раздают Георгиевские ленты

Фото с сайта Park72.ru

А нужно ли? Чтобы они прицепили символ праздника к сумкам или, хуже того, использовали ленты в качестве шнурков для обуви? К сожалению, многие не знают, что Георгиевскую ленту нужно носить возле сердца. А потому доброе начинание превращается в странную и страшную моду перед 9 мая и в сам День Победы. Или все не так плохо? И пусть носят, как хотят? Это же не флаг и не герб, использование которых охраняется законом? Говорим об этом в пятницу, 4 мая, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».

Гости в студии: вице-спикер Заксобрания Челябинской области Константин Захаров и заместитель министра образования региона Вадим Бобровский.

Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта Park72.ru

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