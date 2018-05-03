Челябинские полицейские заявили о готовности пресечь несанкционированные публичные акции

Фото с сайта 74.мвд.рф

В полиции напомнили жителям города об ответственности за проведение несогласованных мероприятий и участие в них.

Организаторы публичных мероприятий не имеют права их проводить без уведомления местных властей или отсутствия согласования времени и места их проведения. Об этом говорится в официальном заявлении, которое опубликовали на сайте ГУ МВД по Челябинской области в четверг, 3 мая.

Также в управлении заявили, что гарнизон полиции будет пресекать незаконные собрания. Челябинцев предупредили, что за участие в них предусмотрены штрафы.

Заявление появилось на сайте управления в преддверии митинга сторонников Алексея Навального, которые 5 мая намерены собраться у памятника Курчатову и затем пройти по проспекту Ленина до Алого Поля. В городской администрации в согласовании этой акции отказали.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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