Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль купил квартиру в ипотеку

Фото с сайта gubernator74.ru

Заместители губернатора Бориса Дубровского отчитались о доходах за 2017 год.

Больше всех заработал Евгений Редин. Доход первого заместителя губернатора составил 7 млн 245 тыс. рублей. Это на 2 млн рублей больше, чем в 2016-м. Кроме того, Евгений Редин сменил Volkswagen Touareg на Audi Q7. Также у него есть Audi 100. Доходы супруги Евгения Редина за год снизились на 200 тыс. рублей и составили 2 млн 15 тыс. рублей.

Беднее на эту же сумму стал и Руслан Гаттаров. В 2017-м он заработал 3 млн 574 рублей. Также доходы снизились у Вадима Евдокимова. В 2016 году он заработал 3 млн 829 тыс. рублей.

Почти в два раза богаче стал Олег Климов. Если в 2016 году он заработал 3 млн 700 тыс. рублей, то в 2017-м — более 6 млн рублей. Из декларации политика исчезла квартира площадью 40 квадратных метров.

Доходы Сергея Шаля за год не изменились. Он вновь заработал 3 млн 105 тыс. рублей. Кроме того, вице-губернатор, который курирует строительную отрасль, купил в ипотеку квартиру площадью 53,6 квадратных метра.

Сергей Сушков в 2017-м заработал 3 млн рублей. Однако сравнить доходы заместителя с данными 2016 года невозможно, так как он тогда еще не был вице-губернатором.

Фото с сайта gubernator74.ru

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