В Челябинской области прожиточный минимум увеличился более чем на 400 рублей

Величина прожиточного минимума в Челябинской области в первом квартале 2018 года выросла на 406 рублей и составила 9 тыс. 368 рублей.

Постановление об увеличении подписал губернатор Борис Дубровский. Документ опубликован на сайте главы региона. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 9 тыс. 989 рублей, для детей — 9 тыс. 838 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 719 рублей.

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