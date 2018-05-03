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В Челябинской области прожиточный минимум увеличился более чем на 400 рублей
03.05.2018 г. 16:34
Величина прожиточного минимума в Челябинской области в первом квартале 2018 года выросла на 406 рублей и составила 9 тыс. 368 рублей.
Постановление об увеличении подписал губернатор Борис Дубровский. Документ опубликован на сайте главы региона. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 9 тыс. 989 рублей, для детей — 9 тыс. 838 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 719 рублей.
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