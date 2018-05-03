В Челябинской области в апреле от укусов клещей пострадало в два раза больше человек, чем за аналогичный период 2017-го

Фото с сайта 28.mchs.gov.ru

На Южном Урале от нападения клещей в этом году пострадали 332 человека, в том числе 138 детей.

Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2017-го. Тогда от укусов клещей пострадали 150 человек, в том числе 58 детей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На сегодняшний день акарицидную обработку провели на территории 19,5 га — это скверы, парки, пляжи, кладбища и другие объекты. Южноуральцам рекомендуют регулярно проводить само- и взаимоосмотры, использовать защитную одежду и применять репеллентные средства.

Фото с сайта 28.mchs.gov.ru

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