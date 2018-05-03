Челябинск
- 63.486р. + 1.4863
- 76.1261р. + 0.9205
Разбор полетов
Персонально ваш
В Челябинской области в апреле от укусов клещей пострадало в два раза больше человек, чем за аналогичный период 2017-го
03.05.2018 г. 16:32
Фото с сайта 28.mchs.gov.ru
На Южном Урале от нападения клещей в этом году пострадали 332 человека, в том числе 138 детей.
Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2017-го. Тогда от укусов клещей пострадали 150 человек, в том числе 58 детей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
На сегодняшний день акарицидную обработку провели на территории 19,5 га — это скверы, парки, пляжи, кладбища и другие объекты. Южноуральцам рекомендуют регулярно проводить само- и взаимоосмотры, использовать защитную одежду и применять репеллентные средства.
Фото с сайта 28.mchs.gov.ru
Новости на эту тему
- 24.04.2018 г. В Челябинской области количество пострадавших от укусов клещей выросло до 115 человек
- 17.04.2018 г. Челябинск обработают от клещей в два этапа
- 16.04.2018 г. Кладбища Челябинска не успели обработать от клещей перед родительским днем
- 11.04.2018 г. В Челябинской области от укусов клещей пострадали три человека
- 23.03.2018 г. На Южном Урале в этом году ожидается нашествие клещей