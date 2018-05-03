- 63.486р. + 1.4863
- 76.1261р. + 0.9205
Челябинское УФАС через неделю рассмотрит дело против городской думы по платным парковкам
03.05.2018 г. 16:33
Заседание комиссии УФАС по нарушениям в организации платных парковок в Челябинске назначено на 10 мая.
В частности, в деле говорится, что городская дума и мэрия фактически дали бюджетному учреждению «Городские парковки» эксклюзивное право создавать платные парковочные места, что является нарушением закона. Также в ходе проверки созданных парковок антимонопольщики не обнаружили табличек с необходимой информацией о расценках и порядке оплаты, которая составляет 30 рублей в час и 240 рублей на сутки, а также о тех водителях, которые смогут ставить машины бесплатно.
Вопросы возникли и к концессионному соглашению о коммерческих стоянках на проспекте Ленина и улице Васенко, в котором нет информации ни о количестве и схеме размещения машино-мест, ни о габаритах парковочного пространства.
Эти и другие нарушения сейчас рассматриваются в челябинском УФАС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заседание по делу назначено на 10 мая.
- 30.01.2018 г. За незаконные ларьки и парковки челябинцев оштрафовали на 4,5 млн рублей
- 29.01.2018 г. Жильцы дома «Флагман» выйдут на митинг из-за скандала с парковкой
- 26.01.2018 г. Московская компания официально заявила о намерении построить платные парковки в Челябинске
- 06.12.2017 г. Антимонопольная служба заподозрила челябинскую городскую думу в нарушении законов о защите конкуренции
- 27.11.2017 г. В Челябинске отложили оборудование платных парковок в центре