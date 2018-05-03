Челябинское УФАС через неделю рассмотрит дело против городской думы по платным парковкам

Заседание комиссии УФАС по нарушениям в организации платных парковок в Челябинске назначено на 10 мая.

В частности, в деле говорится, что городская дума и мэрия фактически дали бюджетному учреждению «Городские парковки» эксклюзивное право создавать платные парковочные места, что является нарушением закона. Также в ходе проверки созданных парковок антимонопольщики не обнаружили табличек с необходимой информацией о расценках и порядке оплаты, которая составляет 30 рублей в час и 240 рублей на сутки, а также о тех водителях, которые смогут ставить машины бесплатно.

Вопросы возникли и к концессионному соглашению о коммерческих стоянках на проспекте Ленина и улице Васенко, в котором нет информации ни о количестве и схеме размещения машино-мест, ни о габаритах парковочного пространства.

Эти и другие нарушения сейчас рассматриваются в челябинском УФАС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заседание по делу назначено на 10 мая.

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