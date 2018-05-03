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На Южном Урале скончался от рака пациент, которому в больнице поставили диагноз «остеохондроз»
03.05.2018 г. 15:25
Фото с сайта sledcom.ru
В Златоусте мужчина скончался от рака, пока врачи, перепутавшие результаты обследования, лечили его от остреохондроза.
Об этом родственники покойного сообщили РЕН.ТВ. Мужчина жаловался на боли в груди. Когда он обратился к медикам, его направили на флюорографию, после этого дали справку, что все в порядке. Потом стали лечить от остеохондроза. Мази от этой болезни не помогали — мужчине становилось хуже. После смерти пациента стало известно, что у него был рак.
Возбуждено уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что врачи, которые проводили флюорографию, перепутали результаты покойного и другого, здорового пациента.
Фото с сайта sledcom.ru
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