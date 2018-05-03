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Борис Дубровский за год стал на 13 млн рублей беднее
03.05.2018 г. 14:50
На сайте губернатора Челябинской области опубликовали налоговую декларацию главы региона за 2017 год.
Доход Бориса Дубровского составил более 60 млн рублей. В 2016-м губернатор заработал свыше 73 млн рублей. Благосостояние супруги главы региона за год уменьшилось на 200 тыс. рублей — с 2 млн 375 тыс. до 2 млн 132 тыс. рублей.
Транспортные предпочтения у губернатора не изменились. Как и в прошлом году, Борис Дубровский является владельцем Mercedes-Benz GLE 63. А вот автопарк его жены обновился. Теперь в ее собственности, помимо Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC, числится еще и BMW X3 XDRIVE 351.
Количество жилых домов, земельных участков, машино-мест, квартир и нежилых помещений у супругов в 2017-м осталось таким же, как и за год до этого. У Бориса Дубровского в собственности три участка, два жилых дома, также есть дача, квартира, гараж и три нежилых помещения. В пользовании у него квартира, дом и земельный участок. У жены в собственности два надела земли, две квартиры и три жилых дома, а также два машино-места.
Фото с сайта gubernator74.ru
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