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На Южный Урал прилетели стаи белых лебедей
03.05.2018 г. 14:39
Фото: Анжелика Мулюкова / www.miasskiy.ru
На озере возле поселка Кундравы заметили стаю из нескольких десятков белых лебедей.
По сообщениям очевидцев, на Кундравинское озеро в Чебаркульском районе прилетели более 30 пар редких птиц. Фотографию водоема, на котором плавает свыше 60 лебедей, опубликовали в соцсетях.
Как отмечает издание «Миасский рабочий», эти птицы каждый год прилетают весной на Южный Урал, в том числе в окрестности Чебаркуля.
Фото: Анжелика Мулюкова / www.miasskiy.ru
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