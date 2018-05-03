На Южный Урал прилетели стаи белых лебедей

Фото: Анжелика Мулюкова / www.miasskiy.ru

На озере возле поселка Кундравы заметили стаю из нескольких десятков белых лебедей.

По сообщениям очевидцев, на Кундравинское озеро в Чебаркульском районе прилетели более 30 пар редких птиц. Фотографию водоема, на котором плавает свыше 60 лебедей, опубликовали в соцсетях.

Как отмечает издание «Миасский рабочий», эти птицы каждый год прилетают весной на Южный Урал, в том числе в окрестности Чебаркуля.

Фото: Анжелика Мулюкова / www.miasskiy.ru

Все новости за 03.05.2018 г.»