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Депутаты отправили в отставку главу Троицкого района Челябинской области
03.05.2018 г. 14:34
Фото с сайта gubernator74.ru
Собрание депутатов Троицкого района удовлетворило заявление главы муниципалитета Людмилы Шаталовой об увольнении.
С поста Людмилу Шаталову сняли в четверг, 3 мая. В апреле она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы территории будет первый заместитель Тимур Мухамедьяров, который ранее курировал сферу финансов.
Людмила Шаталова работала в администрации Троицкого района 20 лет. Восемь из них она была главой территории.
Фото с сайта gubernator74.ru
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