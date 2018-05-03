Депутаты отправили в отставку главу Троицкого района Челябинской области

Фото с сайта gubernator74.ru

Собрание депутатов Троицкого района удовлетворило заявление главы муниципалитета Людмилы Шаталовой об увольнении.

С поста Людмилу Шаталову сняли в четверг, 3 мая. В апреле она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы территории будет первый заместитель Тимур Мухамедьяров, который ранее курировал сферу финансов.

Людмила Шаталова работала в администрации Троицкого района 20 лет. Восемь из них она была главой территории.

Фото с сайта gubernator74.ru

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