Чемпионат мира среди юниоров высоко оценили в международной и российской федерациях хоккея

Фото: Анна Адианова

На Южном Урале подвели итоги проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров

За девять дней матчи первенства, которые проходили в Челябинске и Магнитогорске, посетили почти 160 тыс. человек. Такие данные привел заместитель губернатора Вадим Евдокимов. По словам представителей международной и российской федераций хоккея, а также представителей команд стран-участниц, организация юниорского первенства заслуживает высокой оценки.

Кроме того, о турнире положительно отозвались организаторы всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске. «Они приехали на Южный Урал с целью перенять опыт проведения мирового первенства по хоккею и высоко оценили организаторский уровень чемпионата в Челябинской области», - отметил Вадим Евдокимов. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров проходил в регионе с 19 по 29 апреля. Победителем стала сборная Финляндии. Российская команда выбыла из турнира на стадии четвертьфинала.

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