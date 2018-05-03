Челябинские экологи требуют закрыть предприятие рядом с электродным заводом, которое загрязняет воздух

Фото с сайта chita.ru

На ЧМЗ обнаружили производственное предприятие, у которого отсутствует разрешение на выбросы.

Оно занимается плавкой металлов и утилизацией оборудования с атомных электростанций. Мощности компании «Канта» располагаются рядом с электродным заводом. Долгое время производство не работало, однако недавно было запущено пять печей. После этого местные жители начали жаловаться на едкий химический запах и клубы черного дыма.

«У производства отсутствует разрешение на выбросы, санитарная зона, лицензия на переработку на отходов, а также оно не стоит на учете в министерстве экологии», — говорится в сообщении на официальной странице фонда «Моя планета» в соцсети «ВКонтакте». По словам директора фонда Виталия Безрукова, все обращения с просьбой о приостановке деятельности этого предприятия передали в минэкологии региона.

Фото с сайта chita.ru

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