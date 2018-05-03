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В Челябинской области стало меньше фальшивых тысячерублевок
03.05.2018 г. 12:51
Фото с сайта pronedra.ru
По сравнению с прошлым годом количество выявленных поддельных купюр номиналом 1 тыс. рублей снизилось почти вдвое.
Всего с января по март 2018 года на Южном Урале выявили 172 поддельные банкноты. Большинство из них имеют номинал 5 тыс. рублей. Фальшивых тысячерублевок обнаружили всего 15. В прошлом году за аналогичный период поддельных купюр номиналом 1 тыс. рублей было обнаружено 28. Эксперты Банка России советуют обращать внимание на признаки подлинности банкнот: качество водяного знака, наличие защитной нити и рельефность надписей. В случае, если подлинность вызывает сомнения, следует обратиться в банк для проведения экспертизы.
Фото с сайта pronedra.ru
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