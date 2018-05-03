«Мечел-Кокс» выплатит 650 тыс. рублей семье погибшего рабочего

Фото с сайта kremlinrus.ru

Металлургический районный суд постановил выплатить компенсацию морального вреда семье рабочего, который погиб в результате несчастного случая.

В прокуратуру обратилась жительница Металлургического района с требованием взыскать компенсацию с компании «Мечел-Кокс». Там работал ее муж, который погиб в результате несчастного случая на производстве. Женщина не работала из-за утраты трудоспособности в результате профессионального заболевания, также у нее на иждивении находятся дети.

По результатам проверки в суд был направлен иск о взыскании с предприятия компенсации морального вреда. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по решению суда компания «Мечел-Кокс» выплатила семье погибшего сотрудника 650 тыс. рублей.

Фото с сайта kremlinrus.ru

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