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«Мечел-Кокс» выплатит 650 тыс. рублей семье погибшего рабочего
03.05.2018 г. 12:44
Металлургический районный суд постановил выплатить компенсацию морального вреда семье рабочего, который погиб в результате несчастного случая.
В прокуратуру обратилась жительница Металлургического района с требованием взыскать компенсацию с компании «Мечел-Кокс». Там работал ее муж, который погиб в результате несчастного случая на производстве. Женщина не работала из-за утраты трудоспособности в результате профессионального заболевания, также у нее на иждивении находятся дети.
По результатам проверки в суд был направлен иск о взыскании с предприятия компенсации морального вреда. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по решению суда компания «Мечел-Кокс» выплатила семье погибшего сотрудника 650 тыс. рублей.
Фото с сайта kremlinrus.ru
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