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В Челябинске задержали хулигана, который нападал с битой на маршрутки
03.05.2018 г. 12:29
Фото: Александр Кайнов / fb.com
25-летний челябинец в Первомай бил окна маршрутных такси на северо-западе.
Днем во вторник, 1 мая, на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы молодой человек около 40 минут методично разбивал бейсбольной битой окна микроавтобусов маршрута №56.
По сообщениям очевидцев, пострадали четыре автобуса, водители не пытались сопротивляться хулигану и спокойно отъезжали. Впоследствии дебошира задержала полиция, мотивы его действий и обстоятельства конфликта выясняются.
Фото: Александр Кайнов / fb.com
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