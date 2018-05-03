В Челябинске задержали хулигана, который нападал с битой на маршрутки

Фото: Александр Кайнов / fb.com

25-летний челябинец в Первомай бил окна маршрутных такси на северо-западе.

Днем во вторник, 1 мая, на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы молодой человек около 40 минут методично разбивал бейсбольной битой окна микроавтобусов маршрута №56.

По сообщениям очевидцев, пострадали четыре автобуса, водители не пытались сопротивляться хулигану и спокойно отъезжали. Впоследствии дебошира задержала полиция, мотивы его действий и обстоятельства конфликта выясняются.

Фото: Александр Кайнов / fb.com

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