В Челябинске общественники проверят кафе, из которого выгнали девушку-инвалида

Фото с сайта center-dom.com

Активисты «Молодой Гвардии» проведут в кафе проверку на доступность для инвалидов.

Поводом послужил инцидент, который произошел в среду, 2 мая, в одном из заведений на Кировке. Там девушку с нарушениями зрения и походки приняли за пьяную и отказали в обслуживании. Случай вызвал резонанс в СМИ и соцсетях. К делу подключились активисты МГЕР, которые намерены провести в кафе мониторинг доступности и побеседовать с его работниками.

Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения партии «Единая Россия», если проверка покажет несоответствие заведения требованиям доступности для маломобильных групп населения, общественники обратятся в прокуратуру.

Фото с сайта center-dom.com

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