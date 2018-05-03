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В Челябинске общественники проверят кафе, из которого выгнали девушку-инвалида
03.05.2018 г. 12:11
Фото с сайта center-dom.com
Активисты «Молодой Гвардии» проведут в кафе проверку на доступность для инвалидов.
Поводом послужил инцидент, который произошел в среду, 2 мая, в одном из заведений на Кировке. Там девушку с нарушениями зрения и походки приняли за пьяную и отказали в обслуживании. Случай вызвал резонанс в СМИ и соцсетях. К делу подключились активисты МГЕР, которые намерены провести в кафе мониторинг доступности и побеседовать с его работниками.
Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения партии «Единая Россия», если проверка покажет несоответствие заведения требованиям доступности для маломобильных групп населения, общественники обратятся в прокуратуру.
Фото с сайта center-dom.com
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