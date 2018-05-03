На Южном Урале потеплеет до +24

Фото с сайта podolskriamo.ru

На юге Челябинской области в четверг, 3 мая, ожидается + 19 - +24.

В остальных районах региона дневная температура составит +11 - +16. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Отдельные порывы будут достигать 12-17 м/с. По данным челябинского гидрометцентра, в некоторых районах области ожидаются небольшие дожди, а также грозы.

В Челябинске днем будет +12 - +14. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Местами небольшой дождь, возможна гроза.

Фото с сайта podolskriamo.ru

Все новости за 03.05.2018 г.»