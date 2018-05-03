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В Челябинске ввели режим НМУ
03.05.2018 г. 08:04
Фото с сайта pravmin74.ru
Режим НМУ сохраняется в Челябинске с вечера среды, 2 мая, и продержится как минимум до 19 часов четверга.
По данным челябинского гидрометцентра, в приземном слое атмосферы накапливаются загрязняющие вещества. Возможно возникновение смога. Промышленные предприятия региона предупреждены о возникновении НМУ. По закону они обязаны снизить объемы выбросов вредных веществ в воздух.
Роспотребнадзор советует автолюбителям пользоваться общественным транспортом. Движение большегрузных автомобилей в городе ограничили.
Фото с сайта pravmin74.ru
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