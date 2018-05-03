В Челябинске ввели режим НМУ

Фото с сайта pravmin74.ru

Режим НМУ сохраняется в Челябинске с вечера среды, 2 мая, и продержится как минимум до 19 часов четверга.

По данным челябинского гидрометцентра, в приземном слое атмосферы накапливаются загрязняющие вещества. Возможно возникновение смога. Промышленные предприятия региона предупреждены о возникновении НМУ. По закону они обязаны снизить объемы выбросов вредных веществ в воздух.

Роспотребнадзор советует автолюбителям пользоваться общественным транспортом. Движение большегрузных автомобилей в городе ограничили.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 03.05.2018 г.»