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В Челябинске обсуждают возможность открытия консульства Турции
03.05.2018 г. 07:56
Фото с сайта cheladmin.ru
Уральский экономический союз прорабатывает идею о создании в Челябинске диппредставительства Турции.
Изначально мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил открыть констульство в соседнем мегаполисе. Однако сейчас речь идет о появлении структуры именно в Челябинске, пишет «Деловой квартал».
Как сообщил изданию президент Уральского экономического союза Олег Витковский, претендовать на это может любой город, и через МИД согласование не требуется. Так что если турки поддержат инициативу, то строить консульство будут именно в Челябинске. Уже подобраны несколько возможных площадок, в их числе есть участки на берегу реки Миасс.
Фото с сайта cheladmin.ru
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