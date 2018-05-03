В Челябинске обсуждают возможность открытия консульства Турции

Фото с сайта cheladmin.ru

Уральский экономический союз прорабатывает идею о создании в Челябинске диппредставительства Турции.

Изначально мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил открыть констульство в соседнем мегаполисе. Однако сейчас речь идет о появлении структуры именно в Челябинске, пишет «Деловой квартал».

Как сообщил изданию президент Уральского экономического союза Олег Витковский, претендовать на это может любой город, и через МИД согласование не требуется. Так что если турки поддержат инициативу, то строить консульство будут именно в Челябинске. Уже подобраны несколько возможных площадок, в их числе есть участки на берегу реки Миасс.

Фото с сайта cheladmin.ru

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