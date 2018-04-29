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Юниорский чемпионат мира по хоккею завершился в Челябинске победой финнов
29.04.2018 г. 23:03
Фото: Анна Адианова
В финале турнира сборная Финляндии обыграла американцев со счетом 3:2. Российская команда завершила выступление на чемпионате в четвертьфинале, где проиграла хоккеистам из США. Бронзу завоевали шведы, которые обыграли сборную Чехии. Матч завершился со счетом 5:2.
В финальной игре турнира, которая прошла в воскресенье, 29 апреля, победу одержала сборная Финляндии. На трибунах присутствовало 7 тыс. 499 болельщиков.
Cеребро чемпионата завоевали американцы.
На Южном Урале установлен рекорд посещаемости юниорского чемпионата мира по хоккею. Всего матчи турнира в этом году посетили 151 тыс. 677 человек. Предыдущий рекорд был установлен в Белоруссии в 2010 году (115 тыс. 140 зрителей).
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