Ветеранов в Челябинске доставили к Вечному огню на похоронных машинах

Фото: телеграм-канал «Кутикулы»

В Челябинске участников Великой Отечественной войны привезли к мемориалу на аллее Славы на катафалках.

Днем в субботу, 28 апреля, у Вечного огня состоялся митинг, посвященный Дню Победы. Ветеранов на него доставили на автомобилях похоронного бюро «Долг». Фото, на котором катафалк припаркован рядом с мемориалом, опубликовали в телеграм-канале «Кутикулы». «Сегодня на возложение цветов к Вечному огню ветеранов привезли на машине похоронного бюро «Долг». Ну а что не так?» - написали авторы публикации.

Мероприятие под названием «Маршрут памяти» организовано по инициативе общественного объединения «Люди Долга». Ветераны ВОВ в сопровождении экскурсоводов на автобусах посетили монумент «Скорбящие матери», мемориал погибшим воинам Интернационалистам на «Лесном кладбище», и, наконец, Вечный огонь, где состоялось возложение цветов и венков.

Фото: телеграм-канал «Кутикулы»

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