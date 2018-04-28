Жительница Челябинска отдала мошенникам 7 тыс. рублей за монеты с облезшим золотом

Фото: слушатель «Челябинского эха»

В Челябинске аферисты обманули женщину, вынудив ее купить монеты, которые не представляют ценности.

Местная жительница написала в редакцию «Челябинского эха», что на улице к ней подошел гастарбайтер и попросил помочь. «Говорит, нашел на стройке старую шкатулку. В ней монеты старинные... Ему уехать надо, а сокровища отберут на таможне», - сообщила женщина.

Она сказала, что является поклонницей старины, поэтому купила шкатулку за 7 тыс. рублей, а заодно хотела помочь человеку деньгами. Дома обнаружила, что золотые монеты не такие уж и золотые. Желтое покрытие с них сходит, а серебряные, по словам продавца, ложки оказались латунными. В полицию челябинка обращаться не стала.

Фото: слушатель «Челябинского эха»

Все новости за 28.04.2018 г.»