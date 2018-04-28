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На майские праздники в Челябинской области изменят расписание электричек
28.04.2018 г. 14:33
Фото с сайта rupoezd.ru
На ЮУЖД изменили расписание движения пригородных поездов на 1, 2 и 9 мая.
Так, в дни майских праздников, с понедельника, 30 апреля, по среду, 2 мая, не будут ходить поезда Полетаево-1 – Челябинск и Челябинск – Еманжелинск (по рабочим дням) и Оренбург – Новосергиевская, Новосергиевская – Бузулук, Новосергиевская – Оренбург (по выходным).
Все они, а также Челябинск-Шумиха перенесены на субботу, 28 апреля. Пятничные электрички Челябинск - Каясан и Челябинск-Златоуст пойдут в субботу, 28 апреля, а воскресые Каясан – Челябинск и Златоуст-Челябинск перенесены на среду, 2 мая.
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