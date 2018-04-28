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Житель Миасса получил 16 лет строгого режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере
28.04.2018 г. 14:23
Челябинский областной суд приговорил наркоторговца из Миасса к 16 годам колонии.
В январе 2017 года 40-летний безработный ранее не судимый житель Миасса приобрел более килограмма синтетического героина. Спустя несколько месяцев на товар нашелся покупатель, и в апреле мужчина встретился с клиентом вблизи реки Миасс, где продал ему почти 40 граммов вещества. В тот же день продавца и покупателя задержали оперативники ФСБ. Также была изъята оставшаяся партия героина, которую житель Миасса хранил на соседнем со своим домом участке, сообщили в пресс-службе областного суда.
Мужчина активно сотрудничал со следствием и признал вину, заявив, что оставшиеся наркотики хранил не на продажу, а для себя. Поскольку на иждивении у подсудимого находятся малолетние дети, суд учел все смягчающие обстоятельства и приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей.
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