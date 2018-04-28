Где бюджетно отдохнуть в Челябинской области в майские праздники? Пять интересных вариантов поездок на один день

Фото: Анна Адианова

Сколько стоит? Что посмотреть? Редакция «Челябинского эха» составила список мест на территории региона, в которые можно отправиться на один день, успеть увидеть много и потратить при этом минимум средств.



1. Верхнеуральск

Что посмотреть в городе?

Никольский собор. Храм построен в русско-византийском стиле. Его возвели 1875 году, а в 1891-м там побывал будущий император Николай II. Кроме того, летом 1837 года в город приезжали поэт Василий Жуковский и Александр II.

Фото с сайта russian-church.ru

Обелиск «Европа-Азия». Установлен рядом с рекой Урал.

Фото с сайта wikipedia.org



Памятник гире. На нем написано «Все будет 100 пудово». Установлен возле краеведческого музея.

Фото с сайта i-fakt.ru

Городской музей. Там можно увидеть не только археологические находки, но и познакомиться с историей Верхнеуральской тюрьмы, где содержались Григорий Зиновьев, Лев Каменев и двоюродная сестра Адольфа Гитлера.

Фото с сайта verhneuralsk.ru

Что посмотреть рядом с городом?

Водопады «Марьины слезы». Они находятся на территории Башкирии, рядом с озером Банное. Но от Верхнеуральска добраться до них можно на автомобиле менее, чем за час. Расстояние – порядка 70 километров. Водопады «просыпаются» лишь раз в году и на несколько дней. Происходит это в мае.

Фото с сайта perevalnext.ru



Слоненок. Скала находится рядом с озером Банное. Ее высота — около 15-17 метров. Своей формой скала напоминает голову слоненка.

Чертов палец. Эта скала расположена в глубоком ущелье хребта КыктыТау. Она представляет собой 40-метровый каменный столб. Рядом находится еще одна скала — Баба. При определенном ракурсе ее форма напоминает силуэт женщины.

Фото с сайта perevalnext.ru

Карагайский бор. Сосновый лес расположен в 40 км от Верхнеуральска. На территории Карагайского бора есть одноименное озеро и Белый камень — скала необычной формы.

Фото с сайта perevalnext.ru

Как добраться до Верхнеуральска?

Город находится на юге Челябинской области. Нужно ехать по трассе М5, затем в районе Чебаркуля повернуть на Магнитогорск. Расстояние от Челябинска до Верхнеуральска — 246 км. Поворот на Карагайский бор находится на 197 км.

Стоимость поездки



Входные билеты в музей — 20 рублей для детей и 40 рублей для взрослых. В воскресенье и понедельник учреждение не работает.

Траты на топливо (для автомобилей с раходом восемь литров на 100 км): от Челябинска до Верхнеуральска — около 1 тыс. рублей (АИ-95) или около 800 рублей (АИ-92), от Верхнеуральска до озера Банное — порядка 240 рублей. Общие расходы на бензин (туда-обратно) могут немного превысить 2 тыс. рублей.

2. Сатка

Что посмотреть в городе?

«Сонькина лагуна». Аквапарк построен на берегу заводского пруда. На территории комплекса, который оформлен в средневековом стиле, есть зоопарк с экзотическими животными и птицами. Он расположен на отдельном острове, куда можно добраться на катамаране. Также там есть баня и домики, рядом с которыми туристы готовят шашлыки.

Фото с сайта s-laguna.ru

Стрит-арт. В мае 2017 года в Сатке прошел масштабный фестиваль, в рамках которого российские и иностранные художники создали в городе пять произведений мурал-арта. Посмотреть на гигантского медведя с красной лентой можно в микрорайоне Западный.

Фото: Анна Адианова

Необычные решения в благоустройстве дворов. В городе регулярно проводится архитектурный фестиваль, участники которого обсуждают, как сделать Сатку более комфортной. Некоторые идеи затем воплощают в жизнь.

Фото: Анна Адианова

Карагайский карьер. Его глубина — 368 метров. Там добывают магнезит, из которого затем производят огнеупорные материалы.

Фото: Анна Адианова

Что посмотреть рядом с городом?

Зюраткуль. На территории нацпарка находятся одноименное озеро и множество горных хребтов. На берегах водоема были найдены стоянки древних людей времен мезолита и неолита. Зюраткуль — единственное высокогорное озеро на западном склоне Южного Урала (724 м над уровнем моря). По обустроенной тропе туристы могут подняться на вершину одного из хребтов, с которой открывается вид на национальный парк и Сатку. Также там есть природный фонтан, который бьет из земли. Высота струи достигает 7 метров.

Фото: Анна Адианова

Гидроэлектростанция «Пороги». Она была построена в начале ХХ века. Летом 2017 года станция прекратила работу из-за отсутствия финансирования.

Фото: Анна Адианова

Как добраться до Сатки?

Город находится на западе Челябинской области. Нужно ехать по трассе М5, а затем по указателю повернуть на Сатку.

Стоимость поездки

Входной билет в «Сонькину лагуну» — 500 рублей, для детей от двух до пяти лет — 300 рублей.

Траты на топливо (при расходе восемь литров на 100 км) — 1,4 тыс. рублей (АИ-92) или 1,5 тыс. рублей (АИ-95)

3. Кыштым.

Что посмотреть в городе?

Белый дом. Построен во второй половине XVII века. Это единственный пример заводского усадебного строительства на территории Челябинской области. Перед зданием установлен чугунный фонтан. Также на территории усадьбы есть два флигеля. Сейчас «Белый дом» закрыт на реконструкцию.

Фото: Анна Адианова

Рядом расположено Кыштымское машиностроительное объединение. На территории предприятия сохранились старинные здания цехов и плотина. Согласно легендам местных жителей, существует система подземных тоннелей, которая связывает главное здание усадьбы с заводскими цехами. Говорят, в первой половине XIX века управляющий предприятием Григорий Зотов по прозвищу «кыштымский зверь» не раз неожиданно появлялся из-под земли, желая застать работников врасплох.

Фото: Анна Адианова

Городской пруд и набережная. Отсюда открывается живописный вид на гору Сугомак. По легендам, в 1820-х годах до властей дошли слухи об излишней жестокости Григория Зотова. Была организована следственная комиссия, которая якобы обнаружила на дне кыштымского пруда тела замученных рабочих.

Фото: Анна Адианова



Что посмотреть рядом с городом?

Бали. Такое народное название носит карьер, в котором раньше добывали каолин. Объект получил известность благодаря лазурно-бирюзовому цвету воды и ослепительно белому песку на берегу. Долго отдыхать, в том числе купаться, там нельзя, поскольку на дне карьера есть радиоактивная глина. Можно просто подъехать туда на час-два, чтобы сделать фото и полюбоваться необычным видом.

Фото: Мария Мачинская / lookmytrips.com

Сугомакская пещера. Единственная на Урале, образовавшаяся в мраморной породе. В этом или 2019 году на входе в пещеру установят металлическую решетку. Попасть внутрь можно будет только с экскурсоводом. Сейчас доступ в пещеру пока свободный.

Фото с сайта triptotheurals.ru

Как добраться до Кыштыма?

Кыштым находится на северо-западе Челябинской области. Нужно ехать по трассе Екатеринбург – Челябинск до поселка Тюбук, где повернуть на Касли. Далее, проехав Касли, вы попадете в Кыштым. Еще одна дорога лежит через село Кузнецкое. До него можно добраться по трассе Долгодеревенское-Аргаяш, а потом свернуть вправо.

Стоимость поездки

Траты на топливо (при расходе восемь литров на 100 км) — около 700 рублей в обе стороны.

4. Карабаш

Что посмотреть в городе?

Отвалы шлама. Результаты переработки медной руды. Отличное место для любителей индустриального туризма. Черные горы создают ощущение постапокалипсиса.

Фото: Анна Адианова





Река Сак-Елга. Вода в ней окрашена в различные цвета: от желтого до красного. Уровень содержания железа в реке превышает норму в 500 раз.

Фото с сайта chelindustry.ru

Поклонная гора. На ее склоне белыми камнями выложена очень актуальная для местных жителей надпись «Спаси и сохрани», а над ней стоит железный крест высотой 12 метров.

Фото с сайта aperiodika.ru

Что посмотреть рядом с городом?

Увильды. Одно из самых больших и чистых озер Урал. Длина береговой линии — более 100 км. Находится всего в 20 км от Карабаша.

Фото с сайта ozerouvildy.ru



Как добраться до Карабаша?

Из Челябинска нужно ехать по трассе через Кременкуль, Большие Харлуши, Кулуево и Яраткулово.

Стоимость поездки

Траты на топливо (при расходе восемь литров на 100 км) — 666 рублей (АИ-92) или 720 рублей (АИ-95)

5. Еткуль

Что посмотреть в селе?

Еткуль — большое село, но каких-то особых достопримечательностей на его территории нет. Видимо, потому что они не так уж и нужны. Ведь рядом есть масса уникальных природных объектов.

Что посмотреть рядом?

Рядом с селом Еткуль есть много озер, возле которых можно устроить майский пикник с шашлыками.

Озеро Еткуль. В переводе с башкирского — собачье озеро. Очертания водоема напоминают боб. На западном берегу находится одноименное село, а на восточном — реликтовый сосновый бор.

Фото с сайта 74oz.ru

Озеро Боровушка. Памятник природы. По форме напоминает идеально округлую воронку. Рядом есть термальные бассейны. Люди отдыхают на водоеме круглый год. Озеро отлично подходит не только для купания, но и для рыбалки и пикников.

Озеро Песчаное (Шеломенцево). Небольшой водоем с песчаным дном. Глубина озера — четыре метра. На берегу водоема растут камыши, но есть много комфортных заходов в воду.

Озеро Круглое. Памятник природы. Водоем круглой формы. По берегам озера растет березовый лес. Возле водоема часто собираются туристы, которые отдыхают в палатках.

Озеро Большой Шантропай. Памятник природы, который славится своими минеральными грязями. Они залегают на дне, имеют черный цвет, очень мягкие и пластичные. Ранее грязи с озера использовали в местных больницах. Берега водоема удобны для дикого отдыха — есть, где поставить палатку и подойти к воде.

Фото с сайта naurale.com

Как добраться?

Из Челябинска самый быстрый путь - выезд на трассу в сторону Троицка, потом поворот на развязке на деревню Калачево.



Стоимость поездки

Траты на топливо (при расходе восемь литров на 100 км) — порядка 250 рублей.

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