Челябинские экологи выпустят свою «криптовалюту»

Фото с сайта lentaregion.ru

Челябинцы смогут приобрести экокоины.

Несмотря на название, схожее с криптовалютой Bitcoin, экокоин к виртуальным деньгам отношения иметь не будет. Таким образом, экологи с помощью актуального тренда обратят внимание горожан на проблемы охраны окружающей среды. Покупатели экокоинов будут участвовать в акции по озеленению.

По словам директора областного экологического фонда «Моя планета» Виталия Безрукова, горожанин, купивший экокоин на специальной электронной платформе, сможет выбрать один из типов деревьев, оказывающих положительное влияние на экологию Челябинска. А его имя будет написано на табличке, которую поставят рядом с посаженным деревом.

Как пишет Znak.com, стоимость экокоина составит 1,5 тыс. рублей. Продажу экологи планируют начать в ближайшие недели.

Фото с сайта lentaregion.ru

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