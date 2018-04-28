Троицкие спортсмены рассчитывают войти в книгу рекордов Гиннесса

Фото с сайта gorobzor.ru

В троицком бассейне пройдет непрерывная эстафета на 275 км.

Эстафета продлится шесть дней – с 3 по 8 мая. Все это время спортсмены и любители соревнований на воде, сменяя друг друга, будут непрерывно проплывать по 500 метров. Прийти поболеть за участников акции может любой желающий.

Как пишут в троицком издании «Вперед!», в настоящее время мировой рекорд непрерывной эстафеты составляет 176 км. Организаторы уже подали заявку на включение своего проекта в книгу рекордов Гиннесса.

Фото с сайта gorobzor.ru

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