3 мая в Челябинск приедет автоколонна всероссийской «Вахты памяти»

Через столицу Южного Урала пройдет маршрут памятного автопробега Росгвардии.

Всероссийский патриотический автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» проводится каждый год по инициативе Росгвардии. На Урале участники автопробега посетят Екатеринбург, Челябинск, Курган и Тюмень.

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, в Челябинск торжественная автоколонна прибудет в четверг, 3 мая. В Саду Победы состоятся торжественное возложение венков, праздничный концерт и артиллерийский салют почетного караула Росгвардии.

Все новости за 28.04.2018 г.»