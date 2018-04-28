Челябинск
- 62.726р. + 0.1233
- 75.7605р. - 0.4207
Персонально ваш
Разбор полетов
3 мая в Челябинск приедет автоколонна всероссийской «Вахты памяти»
28.04.2018 г. 12:17
Через столицу Южного Урала пройдет маршрут памятного автопробега Росгвардии.
Всероссийский патриотический автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» проводится каждый год по инициативе Росгвардии. На Урале участники автопробега посетят Екатеринбург, Челябинск, Курган и Тюмень.
Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, в Челябинск торжественная автоколонна прибудет в четверг, 3 мая. В Саду Победы состоятся торжественное возложение венков, праздничный концерт и артиллерийский салют почетного караула Росгвардии.
Новости на эту тему
- 27.04.2018 г. Власти утвердили план празднования 9 мая в Челябинске
- 27.04.2018 г. В Челябинске в День Победы горожанам раздадут «Красные гвоздики»
- 26.04.2018 г. В Челябинской области установят более 400 памятников участникам Великой Отечественной войны
- 26.04.2018 г. Энергетики в Челябинской области в честь дня Победы заплатят за свет в домах ветеранов
- 26.04.2018 г. Колонну боевых машин на параде Победы в Челябинске возглавят танки ЧТЗ