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На Южном Урале МЧС объявило штормовое предупреждение
28.04.2018 г. 11:55
Фото с сайта tverigrad.ru
В Челябинской области ожидается сильный ветер.
По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 29 апреля, а также в дневные часы в Челябинске и на территории области ожидается сильный ветер 16-21 м/с с отдельными порывами до 28 м/с.
Главное управление МЧС по региону предупреждает об опасности и призывает соблюдать меры предосторожности. Жителям рекомендуют прятаться от ветра в подъездах зданий и держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач. Находящимся в квартирах советуют убрать с балконов вещи и закрыть окна.
Фото с сайта tverigrad.ru
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