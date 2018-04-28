Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта congress-74.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 21 по 28 апреля 2018 года.



1. На конгресс-холл к саммиту ШОС направят 3,3 млрд из областного бюджета

Депутаты Заксобрания одобрили выделение 3,3 млрд рублей из бюджета региона на строительство конгресс-холла к саммиту ШОС. Депутаты внесли изменения в закон о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-го и 2020-го.

В связи с уточнением прогноза поступлений по налогу на прибыль доходы региона увеличились на 4,2 млрд рублей. Около 3,3 млрд из них направят в складочный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», которое строит общественно-деловой центр к саммитам ШОС и БРИКС.

Фото с сайта congress-74.ru

После внесения изменений доходы бюджета региона в 2018 году составят 149,68 млрд рублей, а расходы — 159,95 млрд рублей. Ранее хозпартнерство уже получало из средств области 300 млн рублей на строительство конгресс-холла. Предварительная стоимость проекта — 9 млрд рублей.

2. После реконструкции челябинский аэропорт по уровню станет таким же, как Шереметьево, Домодедово и Пулково

Глобальная модернизация позволит челябинскому аэропорту получить III категорию международной авиационной организации ИКАО. По словам председателя совета директоров компании «AEON Corporation» Романа Троценко, в рамках модернизации к зданию челябинского аэровокзала пристроят новые терминалы внутренних линий и международных рейсов. Также там оборудуют 38 новых стоянок для самолетов в дополнение к 28 существующим.

Фото: Международный аэропорт «Челябинск» / vk.com

Пропускная способность составит 400 пассажиров в час и 2,5 млн пассажиров в год. В перспективе это позволит аэропорту получить III категорию международной авиационной организации ИКАО. Если это случится, то авиаузел сможет принимать воздушные суда любых типов в любых погодных условиях.

В России такую категорию имеют только три аэропорта — Шереметьево и Домодедово в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Глобальная реконструкция челябинского аэровокзала пройдет в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в столице Южного Урала в 2020 году.

3. На челябинских АЗС продают печное топливо под видом дизельного

В Челябинске провели независимый мониторинг топлива на городских автозаправках. В результате исследования проб, взятых с разных АЗС, выяснилось, что 60% горючего не соответствуют нормам, а 30% вообще не пригодно к использованию. Некачественный бензин и дизельное топливо содержат большое количество вредных примесей, в том числе повышенную концентрацию серы, которая в некоторых образцах превышает норму в 700 раз.

Экологи отметили вопиющий случай продажи печного топлива с содержанием серы свыше 1000 мг/кг под видом дизельного. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» руководитель экологического фонда «Моя Планета» Виталий Безруков, некачественное топливо — это большая проблема не только для экологии, но и для автолюбителей.

Общественники выступили с инициативой создать в регионе лабораторию, которая начнет мониторинг качества топлива, а на федеральном уровне они потребовали восстановить нефтяную госинспекцию, которую закрыли в 2004 году.

4. Синоптики обещают челябинцам жаркое и дождливое лето

В Росгидрометцентре рассказали, каким будет лето в Челябинской области в 2018 году. Синоптики опубликовали прогноз температур и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2018 года.

Согласно прогнозу, в целом на Южном Урале показатели температуры и осадков в летний период будут чуть выше средних. В начале лета температура воздуха ожидается в рамках средних многолетних значений — +16 градусов.

Июль в Челябинской области синоптики обещают особенно жаркий и дождливый. Среднесуточная температура будет около 19 градусов тепла. В августе количество осадков также будет выше нормы. Столбики термометров в среднем будут показывать 15 градусов выше нуля.

Внезапных сильных похолоданий на территории Челябинской области летом в Росгидрометцентре не прогнозируют.

5. Радиостанция «Челябинское эхо» заняла первое место на федеральном этапе фестиваля «Вместе медиа» в Москве

На фестивале «Вместе медиа» лучшим в России признали пост «Челябинского эха» в соцсетях и мессенджерах «Дегустация дорожных реагентов в прямом эфире». Публикация была сделана после выхода в эфир программы «Разбор полетов» в январе 2018 года. Темой была обработка дорог Челябинска против гололедицы. Гости – представители компании-подрядчика «Южуралмост» — принесли в студию образцы противогололедных реагентов. Среди них были два вида соли, которыми обрабатывают проезжую часть в городе. Ведущая узнала, что в основе этих составов обычная пищевая соль, и попробовала ее во время эфира.

Сначала данную публикацию эксперты признали лучшей на уральском этапе фестиваля «Вместе медиа», который состоялся в Екатеринбурге в марте. С 19 по 22 апреля в Москве прошел финал. В нем принимали участие порядка сотни редакций со всей страны. В номинации «Пост в соцсетях и мессенджерах» в финале было представлено около десятка работ. И здесь публикацию с дегустацией соли признали лучшей.

В фестивале «Вместе медиа» радиостанция «Челябинское эхо» участвовала впервые и сразу достигла наилучшего результата.

Все новости за 28.04.2018 г.»