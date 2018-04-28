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1 мая в Челябинске профсоюзы выведут на улицы более 15 тыс. человек
28.04.2018 г. 10:23
В столице Южного Урала пройдет традиционная первомайская демонстрация.
Представители Федерации профсоюзов Челябинской области выйдут на демонстрацию под лозунгами «Зарплату — на уровень реальной стоимости рабочей силы!», «Достойный труд — безопасный труд!», «В развитии производства — гарантия занятости!», «Все для блага Человека труда, все во имя Человека труда!».
Как сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов, в Челябинске митинг пройдет на Театральной площади. Помимо профсоюзных активистов, в демонстрации примут участие представители политических партий «Единая Россия» и «Союз Труда», а также общественных движений «Народный фронт «За Россию» и «В защиту человека труда». Сбор участников начнется в 09:30, сам митинг — в 11:00.
Фото с сайта gubernator74.ru
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