В Челябинске состоится акция протеста против установки памятника А.И. Солженицыну

Фото с сайта www.vlc.ru

В субботу, 28 апреля, активисты движения «Суть времени» проведут всероссийскую акцию протеста против установки памятника писателю-диссиденту в Москве.

В числе требований участников акции — убрать роман «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы, отменить мероприятия по празднованию 100-летия А.И. Солженицына и отказаться от установки памятника писателю в Москве на Таганке.

«Возвеличивание и прославление Солженицына в России производится вопреки мнению граждан, в большинстве своем относящихся к его личности и «вкладу» в очернение собственного Отечества крайне негативно», — говорят организаторы.

В Челябинске акция пройдет в субботу, 28 апреля, в форме одиночного пикета на площади Ярославского перед оперным театром c 12:10 до 13:30.

Фото с сайта www.vlc.ru

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