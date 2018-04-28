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В Челябинске состоится акция протеста против установки памятника А.И. Солженицыну
28.04.2018 г. 10:17
В субботу, 28 апреля, активисты движения «Суть времени» проведут всероссийскую акцию протеста против установки памятника писателю-диссиденту в Москве.
В числе требований участников акции — убрать роман «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы, отменить мероприятия по празднованию 100-летия А.И. Солженицына и отказаться от установки памятника писателю в Москве на Таганке.
«Возвеличивание и прославление Солженицына в России производится вопреки мнению граждан, в большинстве своем относящихся к его личности и «вкладу» в очернение собственного Отечества крайне негативно», — говорят организаторы.
В Челябинске акция пройдет в субботу, 28 апреля, в форме одиночного пикета на площади Ярославского перед оперным театром c 12:10 до 13:30.
Фото с сайта www.vlc.ru
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