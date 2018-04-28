Более половины жителей Челябинска считают, что в городе сложно найти хорошую работу

Фото с сайта gazeta.a42.ru

В челябинском филиале Президентской академии выяснили отношение челябинцев к ситуации на рынке труда.

Опрос показал, что почти две трети (67,2%) респондентов оценили ситуацию негативно. Лишь немногим более 12% считают, что с рынком труда в Челябинске все хорошо. Еще около 20% оценить обстановку затруднились.

Как рассказали в челябинском филиале Президентской академии, «ситуация на рынке труда» — это не просто соотношение между спросом и предложением, но еще и возможность найти место с достойной зарплатой.

Фото с сайта gazeta.a42.ru

Все новости за 28.04.2018 г.»