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Более половины жителей Челябинска считают, что в городе сложно найти хорошую работу
28.04.2018 г. 10:03
Фото с сайта gazeta.a42.ru
В челябинском филиале Президентской академии выяснили отношение челябинцев к ситуации на рынке труда.
Опрос показал, что почти две трети (67,2%) респондентов оценили ситуацию негативно. Лишь немногим более 12% считают, что с рынком труда в Челябинске все хорошо. Еще около 20% оценить обстановку затруднились.
Как рассказали в челябинском филиале Президентской академии, «ситуация на рынке труда» — это не просто соотношение между спросом и предложением, но еще и возможность найти место с достойной зарплатой.
Фото с сайта gazeta.a42.ru
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