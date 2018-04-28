В Металлургическом районе Челябинска хотят снести наплавной мост

Пешеходный мост, соединяющий ЧМЗ и северо-запад, могут снести этим летом.

В 2016 году наплавной мост в районе улицы Пети Калмыкова признали бесхозным, поскольку не нашлось никого, кто отвечал бы за его содержание. С тех пор объект так и не нашел собственника. Как сообщает «Урал-пресс-информ», суд постановил городскую администрацию взять мост на свой баланс до 1 июня. После этой даты может быть принято решение о демонтаже моста, поскольку без документов о пригодности к эксплуатации он является потенциально опасным объектом.

Полупонтонный пешеходный мост на улице Пети Калмыкова является важным для района объектом — он соединяет два берега реки Миасс, и через него жители сокращают путь до Свердловского тракта.

Все новости за 28.04.2018 г.»