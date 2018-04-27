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Синоптики обещают челябинцам жаркое и дождливое лето
27.04.2018 г. 16:34
В Росгидрометцентре рассказали, каким будет лето в Челябинской области в 2018 году. Синоптики опубликовали прогноз температур и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2018 года.
Согласно прогнозу, в целом на Южном Урале показатели температуры и осадков в летний период будут чуть выше средних. В начале лета температура воздуха ожидается в рамках средних многолетних значений — +16 градусов.
Июль в Челябинской области синоптики обещают особенно жаркий и дождливый. Среднесуточная температура будет около 19 градусов тепла. В августе количество осадков также будет выше нормы. Столбики термометров в среднем будут показывать 15 градусов выше нуля.
Внезапных сильных похолоданий на территории Челябинской области летом в Росгидрометцентре не прогнозируют.
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