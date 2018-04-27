В Челябинске создали петицию с призывом ликвидировать Роскомнадзор

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Челябинский журналист Герман Галкин опубликовал на сайте change.org петицию, в которой призывает закрыть Роскомнадзор.

Сбор подписей за ликвидацию Роскомнадзора начался в четверг, 26 апреля. «Роскомнадзор за последнее время превратился в одну из главных угроз для российского общества, российского бизнеса, для средств массовой информации, для ученых, для всех думающих людей в нашей стране», — отметил Герман Галкин.

Мероприятия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram он назвал антиконституционными и нарушающими неприкосновенность частной жизни. На данный момент петицию подписали около 100 человек.

16 апреля Роскомнадзор по решению суда начал блокировку мессенджера Telegram на территории России. В ходе мероприятий был затруднен или вовсе невозможен доступ ко многим сайтам, в том числе Amazon, Google, YouTube. Сам Telegram в России работает до сих пор.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Все новости за 27.04.2018 г.»