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В Челябинске создали петицию с призывом ликвидировать Роскомнадзор
27.04.2018 г. 16:43
Челябинский журналист Герман Галкин опубликовал на сайте change.org петицию, в которой призывает закрыть Роскомнадзор.
Сбор подписей за ликвидацию Роскомнадзора начался в четверг, 26 апреля. «Роскомнадзор за последнее время превратился в одну из главных угроз для российского общества, российского бизнеса, для средств массовой информации, для ученых, для всех думающих людей в нашей стране», — отметил Герман Галкин.
Мероприятия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram он назвал антиконституционными и нарушающими неприкосновенность частной жизни. На данный момент петицию подписали около 100 человек.
16 апреля Роскомнадзор по решению суда начал блокировку мессенджера Telegram на территории России. В ходе мероприятий был затруднен или вовсе невозможен доступ ко многим сайтам, в том числе Amazon, Google, YouTube. Сам Telegram в России работает до сих пор.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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