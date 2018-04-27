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На Южном Урале потеплеет до +22
27.04.2018 г. 15:45
Фото с сайта pressa40.ru
Синоптики обещают южноуральцам в субботу, 28 апреля, +17 - +22 градусов.
По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье температура опустится до +4 - +9. Местами возможны дожди. В воскресенье днем — +12 - +17. В ночь на понедельник в некоторых районах области ожидается дождь со снегом. Температура опустится до 0 градусов.
Фото с сайта pressa40.ru
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