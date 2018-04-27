На Южном Урале потеплеет до +22

Фото с сайта pressa40.ru

Синоптики обещают южноуральцам в субботу, 28 апреля, +17 - +22 градусов.

По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье температура опустится до +4 - +9. Местами возможны дожди. В воскресенье днем — +12 - +17. В ночь на понедельник в некоторых районах области ожидается дождь со снегом. Температура опустится до 0 градусов.

Фото с сайта pressa40.ru



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