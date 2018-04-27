Матчи юниорского чемпионата мира по хоккею в Челябинской области посетило рекордное количество зрителей

Фото: Анна Адианова

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который сейчас проходит в Челябинске и Магнитогорске, побил рекорд по посещаемости.

По итогам семи игровых дней матчи турнира посетили более 128 тыс. человек. Такие цифры озвучила Федерация хоккея России. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году в Белоруссии, где посещаемость составила 115 тыс. человек.

Фото: Анна Адианова

В субботу, 28 апреля, в Челябинске пройдут полуфинальные матчи чемпионата. В 15:30 на арене «Трактор» встретятся сборные Финляндии и Швеции, а в 19:30 — команды США и Чехии. Финал чемпионата состоится в воскресенье.

Все новости за 27.04.2018 г.»