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Матчи юниорского чемпионата мира по хоккею в Челябинской области посетило рекордное количество зрителей
27.04.2018 г. 15:41
Фото: Анна Адианова
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который сейчас проходит в Челябинске и Магнитогорске, побил рекорд по посещаемости.
По итогам семи игровых дней матчи турнира посетили более 128 тыс. человек. Такие цифры озвучила Федерация хоккея России. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году в Белоруссии, где посещаемость составила 115 тыс. человек.
Фото: Анна Адианова
В субботу, 28 апреля, в Челябинске пройдут полуфинальные матчи чемпионата. В 15:30 на арене «Трактор» встретятся сборные Финляндии и Швеции, а в 19:30 — команды США и Чехии. Финал чемпионата состоится в воскресенье.
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